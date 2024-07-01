SpaceX запустила вторую партию спутников для разведывательной группировки США

За разработку и производство аппаратов отвечают SpaceX и Northrop Grumman. Количество запущенных спутников не разглашается. Ракета взлетала в 11:14 по восточному времени со стартового комплекса 4 East на базе космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

NROL-186 — комплекс спутников разведки и наблюдения Национального разведывательного управления правительства США. В конце апреля SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту первую партию спутников для группировки ведомства.

Спустя чуть более восьми минут после старта первая ступень приземлилась на беспилотный корабль, что стало 326-й посадкой Falcon 9 на сегодняшний день.

«Это свидетельствует о настойчивых темпах развёртывания, которые ожидаются в рамках этой программы. Наши новые разветвлённые системы расширяют наши возможности по сбору и передаче важной информации», — заявил на брифинге директор NRO Крис Сколезе.