SpaceX запустит на орбиту миссию «любителей» без сопровождения профессиональных космонавтов

Миссия получит название Inspiration4, а её участниками будут исключительно частные лица, заявляется на сайте проекта. Главой экипажа выступит основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Исаакман. Вторым членом команды станет один из сотрудников детской больницы Сейнт Джуд, в поддержку которой и будет проведён запуск.

Оставшиеся два участника будут определены в результате онлайн-голосования. Его назначили на 28 февраля 2021 года. При этом для того, чтобы стать полноправным претендентом, достаточно либо сделать пожертвование больнице, либо быть клиентом Shift4 Payments.

Сам полёт, согласно данным SpaceX, должен состояться до конца 2021 года. В качестве космического корабля выступит Crew Dragon, запущенный с помощью ракеты-носителя Falcon 9.