SpaceX запустит новые спутники Starlink для борьбы с мертвыми зонами сотовой связи

SpaceX запустит новые спутники Starlink для борьбы с мертвыми зонами сотовой связиВ России можно не ждать, по крайней мере пока
SpaceX готовится к запуску первого набора спутников Starlink с функцией прямого подключения к сотовой сети. Запланированный на 29 декабря запуск этих новейших спутников, входящих в состав груза ракеты-носителя Falcon 9 компании, откроет «новую эру беспрепятственного глобального доступа к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц», устраняя проблемы, связанные с мертвыми зонами сотовой связи на Земле.
Запуск 21 спутника с базы космических сил Ванденберг направлен на тестирование космической технологии широкополосной сотовой связи, что позволит операторам мобильных сетей по всему миру расширить зону охвата за пределы обычных вышек сотовой связи.
SpaceX недавно получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на прямые звонки между спутниками Starlink и обычными мобильными телефонами, что стало важной вехой в развитии космической связи.