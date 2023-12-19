SpaceX запустит новые спутники Starlink для борьбы с мертвыми зонами сотовой связи

Запуск 21 спутника с базы космических сил Ванденберг направлен на тестирование космической технологии широкополосной сотовой связи, что позволит операторам мобильных сетей по всему миру расширить зону охвата за пределы обычных вышек сотовой связи.

SpaceX недавно получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на прямые звонки между спутниками Starlink и обычными мобильными телефонами, что стало важной вехой в развитии космической связи.