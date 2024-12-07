SpaceX завершила создание группировки Starlink для раздачи связи на смартфоны

Опубликовано 07 декабря 2024, 05:151 мин.
SpaceX завершила создание группировки Starlink для раздачи связи на смартфоныМожно будет звонить в районах без сотовых вышек
Компания SpaceX завершила формирование спутниковой группировки Starlink для прямого подключения к сотовым телефонам и реализации технологии Direct to Cell. Об этом Илон Маск сообщил в соцсети Х.
© SpaceX
Маск рассказал, что теперь группировка из спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, позволит обеспечивать сотовую связь, даже если абонент находится вдалеке от стандартных сотовых сетей. Это означает возможность бесперебойной связи в отдалённых районах или при чрезвычайных ситуациях, когда наземная инфраструктура вышла из строя или обесточена.
Пропускная способность канала, которую обеспечивают спутники Starlink, составляет около 10 Мбит/с, а будущие спутники будут более производительными.
Для полного формирования группировки SpaceX вывела на орбиту 20 последних спутников, ранее были ведены 13 аппаратов.