Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2025, 02:15
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SpaceX заявила о готовности предоставить альтернативу GPS через систему Starlink

Уже ведутся необходимые работы
SpaceX заявила FCC, Федеральной комиссии по связи США, что спутники её системы Starlink могут стать альтернативным решением по отношению к GPS.
SpaceX заявила о готовности предоставить альтернативу GPS через систему Starlink

© SpaceX

SpaceX представила регулятору пятистраничное письмо, в котором отмечается возможность предоставления спутниковой системой Starlink услуг позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) в качестве альтернативы GPS. Компания уже работает над системой PNT для сотовой связи Starlink и планирует запустить новый стандарт через оператора T-Mobile в июле.

SpaceX также активно интегрирует решения PNT в свои коммерческие сервисы и выражает готовность способствовать сохранению «американского лидерства в этой области». Хотя SpaceX не представила каких-либо подробностей о своём предложении для общественного использования, официально подчёркивается, что компания «сможет играть важную роль в создании надёжной и устойчивой системы».

Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков
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