SpaceX заявила о готовности предоставить альтернативу GPS через систему Starlink

SpaceX представила регулятору пятистраничное письмо, в котором отмечается возможность предоставления спутниковой системой Starlink услуг позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) в качестве альтернативы GPS. Компания уже работает над системой PNT для сотовой связи Starlink и планирует запустить новый стандарт через оператора T-Mobile в июле.

SpaceX также активно интегрирует решения PNT в свои коммерческие сервисы и выражает готовность способствовать сохранению «американского лидерства в этой области». Хотя SpaceX не представила каких-либо подробностей о своём предложении для общественного использования, официально подчёркивается, что компания «сможет играть важную роль в создании надёжной и устойчивой системы».