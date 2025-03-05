SpaceX заявила о потере ракеты Falcon 9 из-за пожара в хвостовой части

По официальной информации, в результате пожара в кормовой части ракеты была повреждена одна из посадочных опор, что привело к опрокидыванию Falcon 9. Несмотря на потерю, компания SpaceX намерена использовать полученные данные, «чтобы улучшить надёжность ракеты-носителя при подъёме и посадке».

Информацию прокомментировал вице-президент SpaceX Кико Дончев, заявивший, что каждая неудача — это возможность для научения чему-то новому, и эта неудача поможет повысить надёжность Falcon 9 и всех транспортных средств компании.

Ракета B1086, которая была потеряна, совершила всего пять полётов, в то время как рекорд предыдущей модели составляет 26 полётов. Изначально ракета B1086 использовалась для запуска метеорологического спутника GOES-U в 2024 году.