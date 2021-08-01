Спаривание с современными людьми назвали причиной вымирания неандертальцев

Возможно, неандертальцев погубил... секс. Но не простой, а межвидовой.

Учёные-генетики проанализировали группы крови трёх неандертальцев, чьи ДНК были успешно восстановлены. Эти особи не жили вместе и были рождены в разное время. Несмотря на то, что неандертальцы не были связаны друг с другом, у них нашли генетический вариант, который делал их уязвимыми к заболеванию крови, известному как гемолитическая болезнь плода и новорождённого (HDFN). Такое состояние развивается у будущих матерей и может быть смертельным для плода.

HDFN может развиться, когда мать и отец имеют несовместимые группы крови. У современных людей данное состояние встречается примерно в трёх случаях беременностей из 100 000. Исследование показало, что женщины-неандертальцы подвергались этому недугу чаще. Учёные рассказали, что если женщина-неандерталец с отрицательным резус-фактором спаривается с кроманьонцем с положительным резус-фактором, риск развития HDFN многократно возрастает. Исследователи считают, что межвидовой секс стал причиной увеличения заболеваемости HDFN у неандертальцев.

Это могло бы не иметь значения, если бы популяции неандертальцев оставались высокими, а скрещивания с современными людьми были редкими. Но в случае, если популяция неандертальцев сокращалась по другим причинам, они чаще спаривались с соседями, и это могло обречь их на вымирание.