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Наука и технологии
Опубликовано 30 апреля 2024, 04:30
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Специалист дал советы по выбору мангала

Многие сейчас готовятся к отдыху на природе
Жарить мясо на даче можно и на костре, но лучше всё-таки купить для этого мангал. Вот на что при этом нужно обращать внимание.
Специалист дал советы по выбору мангала
© Kaboompics.com

Первым делом вам нужно определиться с типом мангала. А его выбор зависит от того, для чего вы его покупаете. Так, грунтовой стационарный мангал подойдёт для тех, кто собирается готовить на даче или в частном доме. Чуть проще вариант — переносной мангал. Складной мангал нужен для отдыха на природе.

Важно учитывать материал, из которого сделан мангал. Для стационарного мангала лучшим вариантом станет чугун, а для переносных — сталь.

Специалист дал советы по выбору мангала
© Vladimir Chake

При выборе ширины мангала руководствуйтесь длиной шампуров. Самая распространённая их длина — 30−35 см. Для этого подойдёт мангал с глубиной 15−20 см. В среднем высота мангалов составляет 65−75 см, но при высоком росте рекомендуется брать побольше.

Кроме того, лучше не покупайте крашеные мангалы. С них в любом случае из-за высокой температуры начнёт слезать краска.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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