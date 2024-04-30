Специалист дал советы по выбору мангала

Первым делом вам нужно определиться с типом мангала. А его выбор зависит от того, для чего вы его покупаете. Так, грунтовой стационарный мангал подойдёт для тех, кто собирается готовить на даче или в частном доме. Чуть проще вариант — переносной мангал. Складной мангал нужен для отдыха на природе.

Важно учитывать материал, из которого сделан мангал. Для стационарного мангала лучшим вариантом станет чугун, а для переносных — сталь.