Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофы

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Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофыЭто важно начать делать уже сейчас
Эксперт BBC Science Focus Вики Хирд рассказала, какие шаги мы можем уже сделать сейчас для спасения насекомых.
Насекомые помогают поддерживать жизнь на Земле. При этом проведённые недавно исследования показывают, что их численность может резко сократиться, утверждает специалист. Ухудшает положение изменение климата, вырубка лесов и использование химических веществ для увеличения урожая. Но человечество может этому препятствовать с помощью следующих девяти пунктов.
- Покупать экологически чистые продукты и одежду. Наиболее полезными считаются свежие фрукты и овощи.
- Отказаться от покупки ненужной одежды. Лучше как можно дольше носить то, что уже есть. А если порвалось - зашить или использовать в каких-то других целях (например, как тряпку).
- Оставить часть сада необработанной. Это позволит насекомым лучше выполнять свою работу. Ведь, например, перекапывание земли препятствует жизнедеятельности червей.
- Покупать растения у местных продавцов. От импортных семян и растений нужно отказаться. Лучше обратиться к местным жителям, которые занимаются садоводством. Кроме того, необходимо отказаться от химических удобрений и средств для борьбы с вредителями.
- Заинтересовать детей насекомыми. Если у вас есть дети, то лучшим решением станет поощрение их любопытства по отношению к насекомым. Можно наблюдать с ними за жизнью существ или помогать вместе некоторым насекомым.
- Присоединиться к волонтёрам. Можно помочь посадить деревья, кустарники, организовать пруд и пр.
- Принять участие в исследовании, посвящённом жизни насекомых. Есть проекты, которые предполагают участие энтузиастов. Это может быть, например, прохождение каких-нибудь опросов.
- Оставлять полевые цветы нетронутыми. Тогда на них можно будет заметить больше насекомых, в том числе опылителей.
- Присоединиться к движению за сохранение численности насекомых. Учёные заявляют, что им нужна общественная поддержка.