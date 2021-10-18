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Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофы

Это важно начать делать уже сейчас
Эксперт BBC Science Focus Вики Хирд рассказала, какие шаги мы можем уже сделать сейчас для спасения насекомых.
Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофы

Насекомые помогают поддерживать жизнь на Земле. При этом проведённые недавно исследования показывают, что их численность может резко сократиться, утверждает специалист. Ухудшает положение изменение климата, вырубка лесов и использование химических веществ для увеличения урожая. Но человечество может этому препятствовать с помощью следующих девяти пунктов.

  1. Покупать экологически чистые продукты и одежду. Наиболее полезными считаются свежие фрукты и овощи.
  1. Отказаться от покупки ненужной одежды. Лучше как можно дольше носить то, что уже есть. А если порвалось - зашить или использовать в каких-то других целях (например, как тряпку).
  1. Оставить часть сада необработанной. Это позволит насекомым лучше выполнять свою работу. Ведь, например, перекапывание земли препятствует жизнедеятельности червей.
  1. Покупать растения у местных продавцов. От импортных семян и растений нужно отказаться. Лучше обратиться к местным жителям, которые занимаются садоводством. Кроме того, необходимо отказаться от химических удобрений и средств для борьбы с вредителями.
Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофы
  1. Заинтересовать детей насекомыми. Если у вас есть дети, то лучшим решением станет поощрение их любопытства по отношению к насекомым. Можно наблюдать с ними за жизнью существ или помогать вместе некоторым насекомым.
  1. Присоединиться к волонтёрам. Можно помочь посадить деревья, кустарники, организовать пруд и пр.
  1. Принять участие в исследовании, посвящённом жизни насекомых. Есть проекты, которые предполагают участие энтузиастов. Это может быть, например, прохождение каких-нибудь опросов.
  1. Оставлять полевые цветы нетронутыми. Тогда на них можно будет заметить больше насекомых, в том числе опылителей.
  1. Присоединиться к движению за сохранение численности насекомых. Учёные заявляют, что им нужна общественная поддержка.