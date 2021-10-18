Специалист-энтомолог перечислила девять способов предотвратить вымирание насекомых и спасти планету от катастрофы

Насекомые помогают поддерживать жизнь на Земле. При этом проведённые недавно исследования показывают, что их численность может резко сократиться, утверждает специалист. Ухудшает положение изменение климата, вырубка лесов и использование химических веществ для увеличения урожая. Но человечество может этому препятствовать с помощью следующих девяти пунктов.

Покупать экологически чистые продукты и одежду. Наиболее полезными считаются свежие фрукты и овощи.

Отказаться от покупки ненужной одежды. Лучше как можно дольше носить то, что уже есть. А если порвалось - зашить или использовать в каких-то других целях (например, как тряпку).

Оставить часть сада необработанной. Это позволит насекомым лучше выполнять свою работу. Ведь, например, перекапывание земли препятствует жизнедеятельности червей.