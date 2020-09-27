Специалист назвал главную «хитрость» коронавируса

В частности, коронавирус избегает раннего ответа интерферона первого типа. К такому выводу пришли две группы американских учёных.

Вирусологи считают, что повысить эффективность борьбы с COVID-19 поможет использование синтетических интерферонов. Эти белки выделяются клетками организма в ответ на вторжение вируса и индуцируют либо активируют определённые белки, блокирующие репликацию вируса.

Стоит отметить, что не все препараты, которые содержат в названии «-ферон» действительно включают в себя интерфероны. Например, анаферон — это гомеопатическое средство, у которого нет доказанной эффективности.

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