Специалист объяснил, почему дикий голубой тунец стоит так дорого

В основном тунец поступает на рынки в свежем виде. Однако если его добыли где-то далеко от берега, то существует несколько видов заморозки для сохранения пользы мяса. Самый популярный вид — замораживание до -60 по Цельсию.

Самые дорогие разновидности тунцов - тихоокеанский голубой и атлантический голубой. И связано это с составом мяса.