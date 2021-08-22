Специалист оценил опасность изменения скорости вращения Земли

Учёные полагают, что такое явление может быть связано с таянием в прошлом столетии ледников или с большим объёмом воды в северном полушарии. Также они уверены: в дальнейшем ускорение прекратится и планета вновь станет замедляться.

Автор статьи успокаивает: волноваться по этому поводу людям не нужно. Несмотря на то что могут возникнуть проблемы с компьютерами, смартфонами и другими средствами связи, эти сложности не изменят нашу повседневную жизнь и всё равно окажутся преодолимы.