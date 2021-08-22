Специалист оценил опасность изменения скорости вращения Земли

Наука и технологии
Сегодня в 14:01
Специалист оценил опасность изменения скорости вращения ЗемлиСейчас планета всё больше ускоряется
Автор Science Focus Аластер Ганн рассказал, чем нам угрожает нынешняя ситуация с Землёй.
Продолжительность суток на Земле, пишет журналист, увеличивается на 1,8 миллисекунды за 100 лет и в целом вращение нашей планеты замедляется. Однако проведённое в 2020 году исследование показало, что она, наоборот, стала вращаться ещё быстрее, чем раньше.
Учёные полагают, что такое явление может быть связано с таянием в прошлом столетии ледников или с большим объёмом воды в северном полушарии. Также они уверены: в дальнейшем ускорение прекратится и планета вновь станет замедляться.
Автор статьи успокаивает: волноваться по этому поводу людям не нужно. Несмотря на то что могут возникнуть проблемы с компьютерами, смартфонами и другими средствами связи, эти сложности не изменят нашу повседневную жизнь и всё равно окажутся преодолимы.