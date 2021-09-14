Специалист по кибербезопасности рассказал о последствиях принятия закона об автономном Рунете

Специалист по кибербезопасности рассказал о последствиях принятия закона об автономном РунетеПо его словам, ситуация с интернетом улучшится
По словам эксперта, Рунету действительно может угрожать многое. Например, пользователи из-за каких-либо внешних воздействий могут оказаться неспособны установить соединение друг с другом. Также представляют опасность хакерские атаки. Они могут послужить причиной отключения российского интернета от глобальной инфраструктуры. И после этого, добавляет специалист, отключатся сервисы многих российских компаний, появятся проблемы с работой операционных систем IOS, Android, Windows, Sailfish OS, приложений, смартфонов в целом.
Теоретически существуют три способа отделить российский сегмент интернета от глобальной сети. Но, по его словам, маловероятно эти сценарии осуществятся. Среди них - "блокировка доступа к ресурсам по IP‐адресам из российского пула" и блокировка доступа к DNS-серверам; "отключение российских магистральных провайдеров от международных точек обмена трафиком"; ""обрыв" трансграничных магистралей передачи данных".
Законопроект может способствовать замедлению скорости развития интернета вещей, добавляет эксперт. К тому же существует мнение, что если закон будет действовать и для организаций, которые владеют технологическими сетями, то это увеличит риск сбоев в работе и возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому некоторые считают, что он не должен распространяться на подобные компании.
В дальнейшем, заключает Денис Иванов, ситуация в интернет-индустрии улучшится. Ведь суверенный интернет позволяет создании копии важных объектов глобальной инфраструктуры на территории России.