Специалист рассказал, как выбрать прибор для улучшения качества воздуха в квартире

Очиститель. Есть три типа: с механическим и угольным фильтром (устраняет неприятные запахи, избавляется от шерсти, пуха, но неэффективен против бактерий и пыли), с электростатической камерой (средний уровень эффективности), с HEPA-фильтрами (очищает от частиц разного размера). Ещё важна скорость фильтрации: для комнаты 20 м², где потолки 2,7 м, она должна быть как минимум 250 м³/час.

Ещё есть мойка воздуха, обеззараживатель. Первая способна устранять лишь частицы большого размера, второй - мелкие (бактерии, органические соединения).

Осушитель. О повышенной влажности может свидетельствовать плесень в квартире. При выборе устройства нужно руководствоваться его производительностью (для расчёта нужно умножить площадь комнаты на 0,7), уровнем расхода воздуха (в час он должен быть равен 3-4 помещениям того же объёма), уровнем шума (не рекомендуется приобретать гаджет, у которого он выше 30-35 дБ), объёмом резервуара.

Озонатор. В домашних условиях им пользоваться может быть опасно. Для очищения комнаты его концентрация должна быть выше стандартов в 5-10 раз. При этом выявить уровень концентрации озона, производимого прибором, тоже сложно.

Кроме того, при одновременном использовании некоторые устройства могут «мешать» друг другу. При включенном кондиционере увлажнитель не способен работать полноценно. Лучше всего покупать что-то, что сочетает в себе несколько функций: например, бризер с очистителем, увлажнителем, подогревом.

Соответственно, делать выбор прибора нужно делать в зависимости от существующих в квартире и районе проживания проблем с воздухом.