Специалист рассказал, как выбрать прибор для улучшения качества воздуха в квартире

Специалист рассказал, как выбрать прибор для улучшения качества воздуха в квартиреИ какие из устройств могут навредить здоровью
Устройств, призванных влиять на качество воздуха в помещении, множество. Это и кондиционер, и увлажнитель, и очиститель, и осушитель, и озонатор. Выбрать из них прибор, подходящий для конкретной комнаты, сложно. Николай Белоусов прокомментировал каждый тип гаджетов.
- Кондиционер. Проблема его применения в том, что он лишь охлаждает воздух, но не очищает его. Это значит, что при недостаточном проветривании комнаты и при большом количестве пыли включенный кондиционер может отрицательно сказаться на здоровье. Кроме того, этот прибор ещё и сушит воздух (при одновременной работе отопления). Чтобы всего этого избежать, придётся купить увлажнитель и очиститель.
- Увлажнитель. Существует три вида этого гаджета: механический, паровой, ультразвуковой. Чтобы правильно выбрать устройство, нужно смотреть на следующие параметры: уровень шума (оптимально - 25-30 дБ), площадь покрытия (увлажнения), производительность (для очень сухого воздуха подойдёт 300-400 мл/час, для среднего по влажности (30-35 процентов) - 200-250 мл/час), объём резервуара (минимально - 2 литра), измерение уровня влажности (у некоторых приборов есть такая функция). Из других полезных функций, которые могут быть в увлажнителе, - очищение, ионизация (но эффективность этой технологии не доказана), ароматизация.
- Очиститель. Есть три типа: с механическим и угольным фильтром (устраняет неприятные запахи, избавляется от шерсти, пуха, но неэффективен против бактерий и пыли), с электростатической камерой (средний уровень эффективности), с HEPA-фильтрами (очищает от частиц разного размера). Ещё важна скорость фильтрации: для комнаты 20 м², где потолки 2,7 м, она должна быть как минимум 250 м³/час.
Ещё есть мойка воздуха, обеззараживатель. Первая способна устранять лишь частицы большого размера, второй - мелкие (бактерии, органические соединения).
- Осушитель. О повышенной влажности может свидетельствовать плесень в квартире. При выборе устройства нужно руководствоваться его производительностью (для расчёта нужно умножить площадь комнаты на 0,7), уровнем расхода воздуха (в час он должен быть равен 3-4 помещениям того же объёма), уровнем шума (не рекомендуется приобретать гаджет, у которого он выше 30-35 дБ), объёмом резервуара.
- Озонатор. В домашних условиях им пользоваться может быть опасно. Для очищения комнаты его концентрация должна быть выше стандартов в 5-10 раз. При этом выявить уровень концентрации озона, производимого прибором, тоже сложно.
Кроме того, при одновременном использовании некоторые устройства могут «мешать» друг другу. При включенном кондиционере увлажнитель не способен работать полноценно. Лучше всего покупать что-то, что сочетает в себе несколько функций: например, бризер с очистителем, увлажнителем, подогревом.
Соответственно, делать выбор прибора нужно делать в зависимости от существующих в квартире и районе проживания проблем с воздухом.