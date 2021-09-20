Специалист рассказал, какие на самом деле изменения предполагает закон "О связи"И какую информацию об абонентах теперь будут передавать операторы
Согласно статье 44.2 закона, утверждает автор, Роскомнадзор может контролировать предоставление данных о пользователях мобильных сетей. То есть оператор будет по каждой выданной сим-карте вписывать информацию об определённом человеке, даже в случае, если это юридическое лицо, а госорган за этим следить.
Пункт 2 этого же закона предполагает, что за все организационные и технические меры, которые будут приняты для соблюдения операторами необходимости проверять достоверность данных о клиентах, будет отвечать радиочастотная служба.
Пункт 5.2 сообщает, что оператор связи теперь обязан будет пропускать свой трафик через технические средства противодействия угрозам, если только у вышестоящего оператора этих средств нет.
Далее, в пункте 5.3, говорится, что абонент сможет использовать "Госуслуги" и другие государственные ресурсы бесплатно, даже если его сим-карту заблокировали. Правда, добавляет автор, пока неясно, как сделают подобный трафик.
Подмена номера всё так же остаётся запрещённой, но пункт этот решили дополнить. Запрет на такую подмену будет действовать с помощью "системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика". Для того чтобы подобная система действительно начала работать, необходимо как минимум разработать к ней требования, а их сейчас нет. Также нужно создать и доработать автоматические телефонные станции всех операторов, чтобы они могли запрашивать информацию об исходящем звонке и передавать её системе. Возможно даже, что получится это всё сделать не у всех мобильных операторов.
Наконец, пункт 13. Он подтверждает, что операторы должны будут передавать Роскомнадзору/Главному радиочастотному центру такие данные, как: "способ подтверждения персональных данных абонента по каждой SIM-карте", "сведения об абонентах" (даже в том случае, если карта заводится на юридическое лицо), "статус регистрации абонента в сети", "местоположение абонента", "факты о всех звонках, SMS, аудио/видео и даже иных сообщениях с указанием объёмов, даты и времени отправки/получения".