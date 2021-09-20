Специалист рассказал, какие на самом деле изменения предполагает закон "О связи"

Согласно статье 44.2 закона, утверждает автор, Роскомнадзор может контролировать предоставление данных о пользователях мобильных сетей. То есть оператор будет по каждой выданной сим-карте вписывать информацию об определённом человеке, даже в случае, если это юридическое лицо, а госорган за этим следить.

Пункт 2 этого же закона предполагает, что за все организационные и технические меры, которые будут приняты для соблюдения операторами необходимости проверять достоверность данных о клиентах, будет отвечать радиочастотная служба.

Пункт 5.2 сообщает, что оператор связи теперь обязан будет пропускать свой трафик через технические средства противодействия угрозам, если только у вышестоящего оператора этих средств нет.