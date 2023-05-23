Специалисты МГУ изобрели новую методику подготовки авиапилотов

Учёные МГУ провели исследования, посвящённые применению технологий виртуальной и смешанной реальности на новом пилотажном стенде. Используя инновационные методы, такие как стабилометрия и окулография, они оценили изменения, происходящие в организме человека во время лётной нагрузки. Результаты работы были опубликованы в журнале «Мехатроника, автоматизация, управление».

Воздействие лётной нагрузки на человека -сложный процесс, влияющий на различные системы его организма. Учёные протестировали метод, который позволяет количественно оценить изменения функционального состояния человека во время полёта и анализировать эффективность симуляции полёта на тренажёрных стендах.

Исследования были проведены с использованием самолётов АН-2, Як-18т, Zlin и вертолёта Bell-430. Участие приняло 14 добровольцев разного возраста. Были выполнены различные маневры и элементы высшего пилотажа. Подготовительные исследования и задания, учитывающие динамику летательного аппарата, были выполнены для достижения оптимальных результатов.

Результаты исследования показали, что изменения в организме, вызванные лётной нагрузкой, имеют большую вариабельность и индивидуальные особенности. Наиболее эффективными для оценки изменений функционального состояния человека во время полёта оказались оптокинетические пробы и пробы с удержанием равновесия на неустойчивом основании при закрытых глазах. Разработанный метод количественной оценки изменения функционального состояния человека позволяет улучшить оценку качества симуляции полётов на тренажёрных стендах и повысить безопасность авиации.