Специалисты оценили уровень слежки за пользователями iPhone

Что касается приложений, то они начали собирать на 24% меньше данных. Причиной этому стали два изменения в iOS 13. Во-первых, приложения теперь каждый раз спрашивают пользователей о разрешении на отслеживание местоположения. Во-вторых, система сама предлагает ограничивать доступ приложений к данным.

Однако не всё так благополучно. В исследовании Location Sciences говорится, что ограничение сбора данных заставило рекламные компании придумывать другие способы слежки. Например, собирать данные об IP-адресах. Этот способ, впрочем, менее точный.