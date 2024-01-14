Специалисты перечислили лучшие способы сэкономить деньги

Прежде всего, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не влезать в долги, важно понимать, какие у вас доходы и расходы.

Также нужно понимать, что маркетологи в магазинах часто пытаются нас «заставить» купить то, что нам не нужно вообще. И здесь есть несколько способов устоять перед искушением.

Составляйте список покупок. Строго придерживайтесь списка и не покупайте ничего больше.

Покупайте всё регулярно, а не спонтанно. Исследования показывают, что лучший день для покупок — будний.

Держитесь подальше от искушения. Держитесь подальше от разных сладостей и газированных напитков.

Покупайте во время распродаж. Особенно это касается электроприборов, мебели.

Получите скидочную карту. Многие магазины предлагают такие карты своим покупателям.