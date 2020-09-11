Специалисты призвали соцсети сохранять доказательства военных преступлений

В HRW считают, что удаляя такие посты, соцсети исключают возможность их использования для расследования серьёзных преступлений против прав человека. При этом в организации понимают, почему площадки избавляются от такого контента. Однако специалисты уверены, что социальным сетям следует архивировать удалённые посты. Доступ к архивам должны иметь расследователи, неправительственные организации, журналисты и учёные.

HRW заключает, что такие платформы, как Facebook, YouTube и другие, должны «делать больше, чтобы обеспечить доступ к потенциальным доказательствам тяжких преступлений».