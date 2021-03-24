Специалисты займутся созданием «космического 5G»

Основой для договорённости стало общее видение глобальной сети 5G, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы Omnispace Рама Вишванатана. С её помощью, надеется он, пользователи смогут беспрепятственно переключаться между спутниковой и наземной мобильными сетями.

При этом вице-президент Lockheed Martin Рик Эмброуз отметил, что у Omnispace имеется очень чёткое видение того, как предлагать услугу. Также он похвалил способность компании «донести её до мобильных устройств».

К сожалению, на данный момент нет точной информации, в какие сроки стоит ждать результатов свежей коллаборации. Известно лишь, что будущая сеть станет ещё одним конкурентом для проектов Starlink от SpaceX и OneWeb.