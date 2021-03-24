Наука и технологии
Сегодня в 13:00
Специалисты займутся созданием «космического 5G»
У Илона Маска появился новый конкурент?
В сети появилась информация об объединении двух компаний: Lockheed Martin и Omnispace. Они, совместными усилиями, намерены заняться созданием «гибридной спутниковой сети связи». Проще говоря, их специалисты займутся разработкой «космического 5G».
Основой для договорённости стало общее видение глобальной сети 5G, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы Omnispace Рама Вишванатана. С её помощью, надеется он, пользователи смогут беспрепятственно переключаться между спутниковой и наземной мобильными сетями.
При этом вице-президент Lockheed Martin Рик Эмброуз отметил, что у Omnispace имеется очень чёткое видение того, как предлагать услугу. Также он похвалил способность компании «донести её до мобильных устройств».
К сожалению, на данный момент нет точной информации, в какие сроки стоит ждать результатов свежей коллаборации. Известно лишь, что будущая сеть станет ещё одним конкурентом для проектов Starlink от SpaceX и OneWeb.