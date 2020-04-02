Наука и технологии
Сегодня 15:25
Специалисты заявили, что коронавирус может передаваться через воду
И через необработанные термически продукты
Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова заявили, что коронавирус может передаваться через воду. Об этом они написали в методических рекомендациях, подготовленных для Минобороны России.
В документе также говорится, что люди, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, и при этом у них наблюдалась отчётливая клиническая картина, приобретают иммунитет к вирусу. Однако если пациенты переболели COVID-19 без симптомов или в лёгкой форме, то они могут заразиться ещё раз.
Специалисты также отвергли, что коронавирус нового типа передаётся воздушно-пылевым путём. Дело в том, что вирус имеет низкую устойчивость при высыхании биологического материала, в котором содержится.
В методических рекомендациях сказано, что основные пути передачи инфекции: контактный, водный и пищевой. Вирус может передаваться даже при употреблении сырой воды и термически необработанной пищи.