Специализированный ИИ «HorseGPT» не смог предсказать победителя скачек

Модель HorseGPT, созданная на основе исторических данных, теории скачек и экспертных стратегий, сделала ряд неудачных прогнозов. В частности, она посчитала, что одна лошадь займет лидирующие места, но она пришла к финишу последней.

Однако был и проблеск надежды. Когда перед HorseGPT была поставлена задача выбрать четырех лучших финишеров по порядку, они предложили двух «аутсайдеров» на четвертое место. Один из них не справился с задачей, но второй, Мистик Дэн, неожиданно вышел победителем.

Интересно, что проигрышные прогнозы HorseGPT на первые места совпали с прогнозами многих экспертов-людей. Это говорит о том, что ИИ может имитировать существующие предубеждения в анализе скачек.