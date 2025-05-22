Специализирующаяся на лидарах Luminar сократила штат после смещения гендиректора

Ранее в этом месяце совет директоров Luminar инициировал расследование в отношении Расселла, связанное с нарушением кодекса деловой этики. Это привело к его уходу с постов генерального директора и председателя совета. Компания не раскрыла точное число уволенных сотрудников, но это уже второй этап сокращений: в 2024 году Luminar уволила около 30% персонала.

Luminar, поставляющая лидары для автопроизводителей, таких как Volvo и Mercedes-Benz, столкнулась с финансовыми трудностями, несмотря на перспективы технологии в автономном вождении.