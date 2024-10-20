Специальный посланник ООН по климату раскритиковал программу NASA

Блумберг выступает за изменение стратегии, предлагая использовать многоразовый Starship от SpaceX для более эффективных и экономичных лунных миссий, устраняя необходимость в SLS, Orion и других компонентах, связанных с программой Artemis. Он также подчеркивает негативное влияние Artemis на более широкую научную миссию NASA, поскольку многообещающие проекты, такие как миссия Veritas к Венере и телескоп NEO Surveyor, откладываются для финансирования Artemis.

Блумберг призывает налогоплательщиков и Конгресс задаться вопросом о целесообразности инициативы Artemis и требует от следующего президента США пересмотреть направление программы.