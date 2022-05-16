Спецназу США выдадут комплекты по переделке техники под Арктику

Арктический комплект в настоящее время проходит государственные испытания. В начале следующего года будет принято производственное решение о том, сколько комплектов закупит командование.

Подразделения специальных операций и вообще вооружённые силы США заинтересованы в наращивании своих оперативных возможностей в Арктике. При этом проходимость колёсных машин по снегу ограничена. Поэтому нужно устанавливать гусеницы. Инженеры компонент утверждают, что установка гусениц «довольно проста». Кроме того, в комплекте есть защита для кабины. Кроме того, кабина в арктической версии машины будет обогреваться.