Сперматозоиды оказались способны «отравить» конкурентов

Учёные описали генетический фактор под названием t-гаплотип, способствующий успешному оплодотворению. Авторы работы увидели, что прямо движущиеся сперматозоиды в основном содержали этот t-гаплотип. Благодаря нему половые клетки могут двигаться вперёд быстрее, а значит могут скорее достигнуть яйцеклетки.

Этот t-гаплотип содержит варианты генов, искажающие регуляторные сигналы, которые распространяются на все гаметы самца и являются ядом, мешающим движению. Лишь половина клеток с t-гаплотипом может обратить вспять негативное влияние искажающих факторов. То есть такие сперматозоиды «отравляют» все остальные и вырабатывают противоядие, которое действует только на такие же t-сперматозоиды.

«Наши данные подчёркивают тот факт, что сперматозоиды являются безжалостными конкурентами», — пришли к выводу учёные.