Списанный автомобиль Apple: ИИ показал отмененное транспортное средство компании

В отчете содержится множество интересных сведений, включая разногласия в руководстве и проблемы, которые в конечном итоге привели к краху проекта. Однако самыми интригующими аспектами, пожалуй, являются взгляды на дизайн автомобиля.

Задуманный как автономный «микроавтобус», автомобиль был спроектирован таким образом, чтобы полностью отказаться от традиционных органов управления, таких как руль и педали. Вместо этого пассажиры могли наслаждаться роскошным салоном с «креслами, как в частном самолете», с изогнутыми боковинами и панорамной стеклянной крышей. Известный дизайнер Apple Джони Айв, как сообщается, представлял себе интерьер, украшенный «нержавеющей сталью, деревом и белой тканью», доступной в единственной, фирменной белой цветовой гамме.