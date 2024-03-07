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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 12:45
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Списанный автомобиль Apple: ИИ показал отмененное транспортное средство компании

Когда-нибудь мы увидим концепты
Амбициозный проект компании Apple по созданию самоуправляемого автомобиля, который долгие годы был окутан тайной, все-таки прекратил свое существование. Хотя причины отмены проекта остаются неясными, недавний отчет Bloomberg проливает свет на то, как мог выглядеть автомобиль, который в компании часто называли «буханка».

В отчете содержится множество интересных сведений, включая разногласия в руководстве и проблемы, которые в конечном итоге привели к краху проекта. Однако самыми интригующими аспектами, пожалуй, являются взгляды на дизайн автомобиля.

Задуманный как автономный «микроавтобус», автомобиль был спроектирован таким образом, чтобы полностью отказаться от традиционных органов управления, таких как руль и педали. Вместо этого пассажиры могли наслаждаться роскошным салоном с «креслами, как в частном самолете», с изогнутыми боковинами и панорамной стеклянной крышей. Известный дизайнер Apple Джони Айв, как сообщается, представлял себе интерьер, украшенный «нержавеющей сталью, деревом и белой тканью», доступной в единственной, фирменной белой цветовой гамме.

© Microsoft Copilot

Поскольку официальных макетов нет (скорее всего, они спрятаны в глубинах защищенных помещений Apple), умельцы обратились к искусственному интеллекту, чтобы сгенерировать изображение «буханки». Полученные изображения, хотя и не является официальным, рисует картину удивительно милого и футуристического автомобиля.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Apple