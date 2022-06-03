Списать неоткуда: в Сирии отключили интернет на время экзаменов в университетах

Правительство Сирии уже давно жёстко контролирует доступ в интернет через связанную с ним компанию Sirian Telecom. Она управляет всеми потоками трафика в стране. Отключение интернета стало обычным явлением во время продолжающейся гражданской войны в Сирии, а также уже много лет используется при экзаменах.

Обычно в Сирии отключение интернета происходит за несколько часов до экзаменов, когда бумажные тесты распечатываются и физически распространяются по всей стране. Сеть недоступна, пока студенты сдают тесты. Отмечается, что сейчас отключения происходят снова, несмотря на то, что министр образования Сирии заявил прошлым летом, что блэкауты будут отменены в следующем году.