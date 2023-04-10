Список отечественных производителей электроники уменьшился вдвое. Всё из-за решений властей

На данный момент в реестре находится больше 4 тысяч изделий, но до 1 апреля их было 7,7 тысячи. Так, например, в списке нет продукции «Рикор Электроникс», Yadro, ICL и т. д. Электроника из реестра получает преференции на госзакупках.

В Минпромторге уточнили, что сейчас находятся на рассмотрении более 2,7 тысячи заявок по подтверждению производства продукции на территории России. Однако процесс идёт очень медленно. Из-за ситуации ряд отечественных компаний не могут поставлять оборудование госзаказчикам.