Список событий, которые могут привести к концу света

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Список событий, которые могут привести к концу светаО них рассказали на YouTube-канале The Infographics Show
Конец света может произойти по разным причинам. Некоторые из них связаны с деятельностью человека, а некоторые - с природными катастрофами. Обо всех них - в материале.
По словам ведущего канала The Infographics Show на YouTube, существует ряд самых разных причин, по котором может наступить конец света. Из них он назвал восемь главных.
- Нанотехнологии. Это самая большая угроза планете и человечеству. После проведения ряда исследований Институт будущего человечества заявил, что вероятность вымирания людей к 2100 году - 19 процентов. Вообще нанотехнологии по своей сути - это создание и изучение вещей на молекулярном уровне. Это объекты, которые меньше 100 нанометров, а в одном дюйме (2,54 см) - 25 400 000 нанометров. Эта технология может быть использована в разных сферах: в строительстве, медицине, транспорте и т.п. Благодаря ей можно сделать инструменты более прочными и долговечными. Однако всё это может также представлять опасность: может сложиться катастрофическая ситуация, если кто-то решит таким образом создать оружие массового уничтожения. Вообще создание подобного оружия неизбежно, считает ведущий. Могут быть разработаны также нанороботы, уничтожающие людей, подобно насекомым. Причём такие нанороботы смогут питаться всем, что есть в мире, и быстро размножаться.
- Убийственное сочетание вещей. Самым страшным вымиранием на данный момент считается пермско-триасовое. Из-за этого умерли 95 процентов видов морских существ, 70 процентов наземных позвоночных, большинство насекомых. Произошло это 250 миллионов лет назад, причём естественным образом. То есть само собой. Продолжаться такой процесс мог от 10 до 10 тысяч лет. Тогда одновременно произошло сильное извержение вулкана в Сибири, из=за чего океаны нагрелись и воздух наполнился парниковыми газами. Далее, когда пылевые облака осели, в воздухе всё ещё было много углекислого газа и он ещё сильнее нагрелся. Также вода и почва стали более токсичными. Усугубили ситуацию и большие выбросы метана и сероводорода. Некоторые учёные считают, что сейчас мы естественным образом движемся к ещё одному вымиранию.
- Биологическое оружие, созданное человеком. Человечество может погибнуть, если кто-то случайно или намеренно выпустит искусственно созданный вирус. Создан этот вирус будет при помощи технологий генной инженерии (редактирования генов). Есть вероятность и случайным образом разработать «вирус конца света».
- Супервулкан. В 2019 году была опубликована в New York Times статья о возможности извержения опасного вулкана. Это был супервулкан Йеллоустоун, из-за которого может быть уничтожена жизнь на Земле. Однако за последние 2,1 миллиона лет он извергался всего три раза, а последний был примерно 640 тысяч лет назад. В то же время если такой вулкан начнёт извергаться завтра, то большие территории окажутся покрыты лавой. Для людей, живущих поблизости, это было бы опасно ещё и тем, что небо над ними стало бы тёмным из-за вулканического пепла. Поскольку эти облака пепла будут двигаться дальше, возможно загрязнение почвы и выход из строя системы электроснабжения. Кроме того, температура на планете может сильно снизиться и не повышаться несколько лет, а число осадков резко сократится. Далее могут погибнуть влажные тропические леса и в целом сельское хозяйство будет уничтожено. Возможно, один вулкан и не станет причиной гибели человечества, но если будут извергаться даже с разницей в несколько лет два или три, то это может привести к подобному результату.
- Искусственный интеллект. Ник Бостром, эксперт по искусственному интеллекту (ИИ), давно предупреждает об опасности систем ИИ. По его мнению, сверхразумный ИИ может разрушить мир, как это случилось в «Терминаторе». Также люди могут допустить ошибку при программировании ИИ, и это приведёт к их уничтожению. Точно так же считает и Илон Маск. Дело в том, что человек создаёт ИИ, который может самосовершенствоваться, и это может сделать робота более мощным, чем ожидается. Возможно и внезапное самоуничтожение системы, то есть взрыв.
- Война. К примеру, атомные бомбы потенциально действительно могут положить конец существованию людей. У США примерно 1750 единиц ядерного оружия, однако больше всего его у России - около 1600 единиц. Есть ещё и Китай, и сколько у него подобного оружия - неизвестно. Ещё такое оружие имеется у Великобритании, Пакистана, Франции, Израиля, Индии, Северной Кореи. Эксперты BBC полагают, что 14900 ядерных боеголовок могут уничтожить до миллиарда человек в течение первого часа после взрывов. После этого у людей может возникнуть лучевая болезнь, которая тоже приведёт к смерти.
- Естественная пандемия. Подобное случалось и ранее. Примеры: вирусы испанского гриппа (1918-1920 гг.), «чёрной смерти» (чумы, 1346-1353 гг.) и пр. Из-за последней, например, погибло от 30 до 60 процентов жителей Европы. По словам учёных, мир сейчас совсем не готов к глобальной смертоносной пандемии. Поэтому это и может привести к вымиранию людей. Эксперты считают, что человечество может поразить загадочный патоген, который может оказаться неизлечимым.
- Столкновение Земли с астероидом. Одна из самых популярных теорий. На самом деле такое вполне может быть. 66 миллионов лет назад в результате такого события погибло множество живых существ на планете. Упал тогда астероид недалеко от полуострова Юкатан, который находится в Мексике. В итоге образовался кратер Чиксулуб шириной примерно 100 км. Тогда погибли 75 процентов живых организмов, в том числе динозавры. Сила удара вместе с тем превышала силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в 21-921 миллиардов раз. В итоге всё это могло вызвать пожары, цунами, землетрясения, извержения вулканов и т.п. Также возникло бы чёрное облако пыли, которое бы закрывало солнце около десяти лет. В то же время NASA утверждает, что в ближайшее время причин беспокоиться о столкновении с астероидом у жителей Земли точно нет.
Источник:The Infographics Show
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: