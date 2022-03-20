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Список событий, которые могут привести к концу света

О них рассказали на YouTube-канале The Infographics Show

Конец света может произойти по разным причинам. Некоторые из них связаны с деятельностью человека, а некоторые - с природными катастрофами. Обо всех них - в материале.