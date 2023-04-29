Спонсоры их здоровья: санкции обрушили экспорт российской водки на 80%

Напомним, что рынки ЕС, США и Канады, на которые приходилось до трети всех поставок за рубеж, запретили импорт российской водки. Представитель таможенной службы эти данные комментировать отказался, потому что информация о внешней торговле по отдельным товарным группам «временно не предоставляется».

Тем не менее, Александр Гревцов, коммерческий директор компании «Руст», владеющей брендами «Русский стандарт» и «Талка», заявил, что продажи российских компаний вряд ли упадут. Это связано с тем, что они заняли нишу, оставленную западными поставщиками, которые ушли из-за санкций.