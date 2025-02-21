Spore. Bio выдали $23 млн для поиска бактерий силами ИИ

Опубликовано 21 февраля 2025, 05:151 мин.
Spore. Bio выдали $23 млн для поиска бактерий силами ИИРади продуктов питания, фармацевтической и косметической продукции
Парижский стартап Spore. Bio привлек $23 млн в рамках серии А, чтобы совершить прорыв в микробиологическом тестировании с помощью искусственного интеллекта. Технология компании помогает производителям продуктов питания, фармацевтической и косметической продукции обнаруживать бактерии гораздо быстрее, чем традиционные лабораторные исследования, которые могут занимать несколько дней.
© Spore.Bio
В настоящее время компаниям приходится отправлять образцы в лаборатории и ждать, пока бактерии вырастут, прежде чем получить результаты. Spore. Bio использует свет и машинное обучение для анализа образцов за считанные минуты. Этот прорыв уже привлек коммерческие контракты, охватывающие до 200 фабрик, что даже привело к появлению «списка ожидания».
Среди инвесторов этого раунда — Singular, Point 72 Ventures, 1st Kind Ventures и другие. Сейчас стартап работает над производством машин, которые позволят предприятиям тестировать продукты прямо на своих заводах, сокращая задержки и риски заражения образцов.