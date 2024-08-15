Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 19:34
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Спорное выступление бывшего гендиректора Google про ИИ удалили с канала Стэнфорда

Кража интеллектуальной собственности
Эрик Шмидт, бывший генеральный директор и председатель совета директоров Google, вызвал споры в Сети своими высказываниями об интеллектуальной собственности и искусственном интеллекте во время недавнего выступления в Стэнфордском университете. Комментарии Шмидта впоследствии были удалены с YouTube-канала Стэнфорда.
Спорное выступление бывшего гендиректора Google про ИИ удалили с канала Стэнфорда
© Ferra

В своем выступлении Шмидт обсудил гипотетический сценарий, при котором искусственный интеллект может быстро создать и запустить конкурента TikTok. Он предположил, что в этом случае предприниматели могли бы «украсть всех пользователей, украсть всю музыку», а затем нанять юристов для урегулирования любых юридических последствий, если бы продукт стал успешным. Шмидт подчеркнул, что если продукт не получит распространения, то кража контента не будет иметь никакого значения.

Комментарии Шмидта вызвали критику за одобрение стратегии, которая может поощрять «неэтичные действия», пишут СМИ.

Однако он пояснил, что не пропагандирует незаконные действия, а рассказывает о том, как Кремниевая долина может подходить к разрушительным инновациям. Он признал, что его высказывания могут быть неверно истолкованы, и попросил удалить видео, заявив, что он «неправильно выразился» о культуре работы Google.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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