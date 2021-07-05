Спортивная добавка помогла похудеть

Учёные проверили тирозин на мышах. Животных разделили на группы. Диета одной из них характеризовалась повышенным содержанием жиров и углеводов. Также к ней добавляли эту аминокислоту. Сами мыши были как генетически предрасположенные к ожирению, так и устойчивые к нему. Учёные следили за ними в течение двух месяцев.

Как оказалось, у устойчивых к ожирению мышей добавка тирозина способствовала повышению двигательной активности. А вот у предрасположенных к ожирению животных эффект был менее выраженным.

Учёные пришли к выводу, что «добавки из тирозина могут быть востребованы для профилактики избыточного веса, ожирения и снижения физической активности». Но они одни не могут заменить все классические средства похудения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения о приёме каких-либо препаратов посоветуйтесь со специалистом.