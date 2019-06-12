Ferra

Спортсмен забыл снять AirPods и установил в них рекорд по плаванию

В ушах они держатся неплохо
Аргентинский пловец забыл снять свои беспроводные наушники AirPods перед заплывом. Это не помешало ему побить собственный и национальный рекорд.

Спортсменка участвовала в международных соревнованиях во Франции. Она плыла 800-метровую дистанцию в вольном стиле и пришла второй, побив однако собственный национальный рекорд по времени (8:24.33). Всё время заплыва в её ушах находились AirPods, про которые спортсменка забыла.

Все предположения о том, что в наушниках играла музыка, рекордсменка опровергла. Пока она не рассказала, остались AirPods в рабочем состоянии или нет. Apple же рекомендует держать наушники подальше от воды, так как у них нет полноценной защиты. Однако некоторые тесты показывали, что AirPods могут пережить погружение в воду и даже попадание в желудок.

TyC Sports

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