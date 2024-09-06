Споры об ИИ привели к увольнениям в писательской организации NaNoWriMo

NaNoWriMo, известная своим ежегодным «заданием» написать в ноябре рукопись объемом 50 000 слов, опубликовала заявление в защиту использования ИИ в писательском деле как способа решения проблем класса и способностей. Организация утверждает, что, отвергая ИИ, можно игнорировать те преимущества, которые он дает тем, кому в противном случае может понадобиться помощь человека.

Однако такая позиция вызвала споры в писательском сообществе. Критики утверждают, что генеративный ИИ часто опирается на существующие тексты, защищенные авторским правом, без надлежащего указания авторства, что вызывает этические сомнения в отношении его использования в творческих конкурсах. Известные деятели, в том числе член совета директоров Дэниел Хосе Олдер, публично подали в отставку в знак протеста. Олдер раскритиковал позицию NaNoWriMo как вредную и вводящую в заблуждение, призвав других писателей отказаться от поддержки.

В ответ на ответную реакцию NaNoWriMo обновила свой FAQ и пояснила, что, хотя они не осуждают ИИ категорически, они признают обеспокоенность по поводу его «этичного» использования.