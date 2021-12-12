Способны ли животные к фотосинтезу, подобно растениям: отвечают учёные

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Способны ли животные к фотосинтезу, подобно растениям: отвечают учёныеНа самом деле да, но далеко не все
Фотосинтез - один из самых эффективных методов образования питательных веществ. Животные тоже обладают способностью к фотосинтезу. Один из примеров - пятнистая саламандра. Подробнее - в статье BBC Science Focus Magazine.
Некоторые животные могут использовать свойства фотосинтеза с пользой для себя. Так, сакоглоссан поедают водоросли и удерживают их хлоропласты в течение длительного времени у себя в организме. Такой процесс накопления хлоропластов называется клептопластикой.
Другие виды животных - например, кораллы - используют другой подход. Они взаимодействуют с этими водорослями - зооксантеллами - и приобретают благодаря им определённый оттенок, а также получают энергию.
Что касается позвоночных, то единственное животное, способное к фотосинтезу, - пятнистая саламандра. Правда, это происходит на этапе эмбриона. То есть водоросли проникают в яйцо и эмбрион и обеспечивают питание животному.
Источник: BBC Science Focus Magazine