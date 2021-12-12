Способны ли животные к фотосинтезу, подобно растениям: отвечают учёные

На самом деле да, но далеко не все

Фотосинтез - один из самых эффективных методов образования питательных веществ. Животные тоже обладают способностью к фотосинтезу. Один из примеров - пятнистая саламандра. Подробнее - в статье BBC Science Focus Magazine.