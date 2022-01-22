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Способные к математике люди оказались более зависимы от богатства

Они, возможно, чаще сравнивают свои доходы с чужими
Ранее учёные обнаружили, что люди, которые лучше разбираются в математике, в среднем зарабатывают больше денег и более удовлетворены своей жизнью, чем другие. Свежее исследование показало, что способные к математике люди также нуждаются в большем количестве денег, чтобы чувствовать себя хорошо.
Способные к математике люди оказались более зависимы от богатства

По сути, исследование показывает, что удовлетворение, получаемое от дохода, тесно связано с тем, насколько хорошо человек разбирается в математике. Учёные опросили 5748 американцев. Помимо вопросов о жизни в опроснике были математические задачи.

Оказалось, что каждый дополнительный правильный ответ в тесте по математике из восьми вопросов был связан с увеличением годового дохода в среднем на $4062. Опрос также показал, что люди, которые лучше разбираются в математике, в среднем были более удовлетворены своей жизнью. Этот вывод согласуется со многими другими исследованиями и предполагает, что доход влияет на удовлетворенность жизнью. Однако учёные отметили: то, насколько человек удовлетворён своим доходом, часто зависит от того, как он чувствует себя, сравнивая материальное состояние с другими людьми.

Исследователи заподозрили, что люди, разбирающиеся в математике, чаще сравнивают свой доход с чужим. Поэтому чем лучше человек разбирался в математике, тем больше он заботился о том, сколько денег зарабатывает.

Источник: Phys.org
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