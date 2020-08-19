Spotify назвал любимую музыку россиян

Spotify проанализировал данные, собранные за первый месяц работы сервиса в стране — с 15 июля по 15 августа 2020 года.

Лидером по прослушиваниям в российском Spotify стала корейская группа BTS. На втором месте расположился исполнитель MORGENSHTERN. Трек, который он записал совместно с Элджеем, стал ещё и самым прослушиваемым за первые 30 дней с момента запуска Spotify в России. Речь идёт о песне «Cadillac».

Вот так выглядят отдельные рейтинги.

Топ-5 артистов: 1. BTS 2. MORGENSHTERN 3. kizaru 4. Скриптонит 5. Макс Корж

Топ-5 треков: 1. MORGENSHTERN, Элджей - «Cadillac» 2. The Weeknd - «Blinding Lights» 3. kizaru - «Дежавю» 4. Rakhim - «Fendi» 5. Andro, The Limba - «X.O»

Топ-5 жанров: 1. Русский рэп 2. Зарубежный поп 3. Русский поп 4. Зарубежный хип-хоп 5. Русский рок

Топ-5 плейлистов: 1. «Главные хиты» 2. «Хип-хоп ПУШКА» 3. «Летние хиты 2020» 4. «Today's Top Hits» 5. «Новинки по пятницам»

Где чаще всего слушали Spotify: 1. Москва 2. Санкт-Петербург 3. Екатеринбург 4. Краснодар 5. Новосибирск