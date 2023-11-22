Spotify не захотела «справедливого вознаграждения» для музыкантов и ушла из Уругвая

Закон, принятый в октябре, включает положения, требующие выплаты вознаграждения исполнителям, когда песни распространяются в социальных сетях или Интернете. В ответ на это 20 ноября Spotify заявила, что если не будут внесены поправки в закон о выплате вознаграждения в 2023 г., то с 1 января 2024 г. стриминговый сервис начнет сворачивать свою деятельность в Уругвае, а в феврале прекратит ее полностью.

Spotify утверждает, что новый закон приведет к необходимости двойных выплат за одну и ту же музыку, поскольку он уже отчисляет около 70% своих доходов звукозаписывающим компаниям и издателям.

Платформа утверждает, что она играет важную роль в музыкальной индустрии Уругвая, способствуя 20%-ному росту в 2022 году.