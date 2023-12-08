Spotify потряс уход финансового директора на фоне массовых увольнений

Генеральный директор Дэниел Эк раскрыл тайну, сославшись на то, что ему нужен финансовый директор с другим набором навыков для управления компанией на новом этапе. Поиск преемника Фогеля продолжается, оставляя гиганта музыкального стриминга на решающем перепутье.

Пока Spotify затягивает пояса и корректирует расходы, чтобы соответствовать ожиданиям рынка, недавние увольнения сильно ударили по компании, затронув 17 % сотрудников. Компании предстоит найти баланс между расширением и финансовой ответственностью.

Дополнительную интригу вносит тот факт, что в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США за несколько дней до объявления о сокращении обнаружилось, что Фогель реализовал и продал большое количество опционов на акции. Было ли это стратегическим решением или чистым совпадением?