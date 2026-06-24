Спрей от комаров привел к коррозии фитнес-браслета Fitbit Air. И гарантия не поможет

Опубликовано 24 июня 2026, 18:101 мин.
Спрей от комаров привел к коррозии фитнес-браслета Fitbit Air. И гарантия не поможетБудьте внимательнее в эти летние деньки
Владельцы умных часов Fitbit Air столкнулись с «сюрпризом». Самый обычный репеллент от насекомых может повредить пластик на корпусе устройства и даже испортить датчики.
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По крайней мере такой историей поделился пользователь Reddit под ником u/le_cs рассказал, что после прогулки по лесу остатки средства от комаров, попавшие на рукав одежды, вступили в контакт с его браслетом. В результате пластиковая часть устройства начала «разрушаться». Та же проблема произошла и с браслетом его супруги.
Другой пользователь подтвердил похожий случай. Особенно сильно страдает задняя панель браслета, где расположены датчики.
Обратившись в службу поддержки Google, владельцы получили отказ в гарантийном ремонте. В компании заявили, что это не производственный брак, а повреждение из-за «внешних факторов».
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный