Спрогнозировано число российских истребителей на вооружении стран мира

Специалисты считают, что эти самолёты займут 10% общемирового рынка истребительной авиации в 2021-2025 годах. Как пишет ТАСС, общий объём мирового рынка истребителей за этот период составит $162,8 млрд. На долю самолёта «Сухой» придётся 9%, а на «МиГ» — 1%. Интересно, что по финансовым показателям «Сухой» уступит только американским компаниям Boeing и Lockheed Martin.

Эксперты ожидают, что в 2021-2025 годах Россия произведёт 218 истребителей «Су». А вот «МиГ» создаст 43 самолёта.

Также специалисты назвали Су-35 одним из наиболее примечательных боевых самолётов в указанный период.