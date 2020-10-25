Спрогнозировано сохранение активности COVID-19 на ближайшие годы

Так, по словам врача, в ближайшие несколько лет люди продолжат заражаться коронавирусной инфекцией. ”В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется”, - отметил врач.

Тем временем в России, за все время распространения COVID-19, с болезнью столкнулись 1 497 167 человек. Из них выздоровело 1 130 818 человек, тогда как умерло 25 821. За последние сутки было выявлено 16 710 новых случаев инфицирования.

Нескольким ранее мы писали о том, что группа учёных из Великобритании в ходе исследования установила, что последовательное заражение вирусом гриппа и коронавирусом может привести к воспалению головного мозга — энцефалиту.