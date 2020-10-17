Заражение гриппом и коронавирусом может привести к воспалению мозга

Кратко о новой исследовательской работе пишет информационное агентство ТАСС. Для эксперимента учёные сначала заразили мышей вирусом гриппа A, а затем и коронавирусом SARS-CoV-2. У таких животных наблюдались более тяжёлые поражения лёгких и дыхательных путей. А ещё последовательное заражение привело к более тяжёлому течению энцефалита. Также у испытуемых была зарегистрирована более быстрая смертность, если сравнивать с мышами, которых заразили только одним вирусом.

Авторы работы объяснили, что провести исследование их побудили опасения о том, что вспышка гриппа может усугубить пандемию COVID-19.