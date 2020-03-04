Спрос на российские дома-бункеры из-за коронавируса вырос в шесть раз

Сообщается, что данные дома-бункеры или «кибердома» (Cyberhouse) были разработаны российскими архитекторами. В конце прошлого года заказы на них были получены только из США и Испании. Теперь же, после того, как в мире распространилась коронавирусная инфекция, число заказчиков выросло до 12.

Как отмечают в Modern House, основной чертой «кибердома» является защищённость от агрессивных внешних воздействий. В итальянской версии дома-бункера помимо монолитного бетона, сверхпрочной стали, пуленепробиваемых стёкол будут внедрены также системы радиационной и микробиологической защиты.

Стоимость такого дома для шести-семи человек в России начинается от 56 миллионов рублей.