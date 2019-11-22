Спрос россиян на игровые мыши и клавиатуры вырос

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на игровые аксессуары увеличился на 5% в штуках и на 11% в деньгах. Об этом заявляют исследовательская компания GfK и группа «М.Видео-Эльдорадо». К сентябрю 2019 года было продано 2,4 млн периферийный игровых устройств.

Спрос на неигровые аксессуары снизился на 6% и 25% соответственно. Представители «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что игровые мыши, например, удобнее обычных благодаря улучшенной эргономике, прочной сборке и короткому времени отклика. Кроме того, на рост спроса повлияло повышение в России интереса к киберспорту.

Стоит отметить, что игровые клавиатуры, мыши и гарнитура стоят значительно дороже обычных. В среднем такие устройства обходятся покупателю примерно в 1,9 тысячи рублей.