Спустя 10 лет работы Apple решил покинуть финансовый директор

Опубликовано 29 августа 2024, 04:301 мин.
Спустя 10 лет работы Apple решил покинуть финансовый директорЛука Маэстри уходит в отставку, его место займет Кеван Парекх
Apple объявила о том, что Лука Маэстри, занимавший пост финансового директора компании с 2014 года, покинет свой пост в начале следующего года. Маэстри перейдет на новую должность — руководителя отдела корпоративных услуг Apple, который будет курировать информационные системы, технологии, безопасность и недвижимость. Кеван Парех, нынешний вице-президент Apple по финансовому планированию и анализу, сменит Маэстри на посту финансового директора.
Маэстри, пришедший в Apple в 2013 году из компании Xerox, сыграл ключевую роль в финансовом росте компании, пишут СМИ. Под его руководством выручка Apple выросла более чем в два раза — с 183 миллиардов долларов в 2014 году до 383 миллиардов долларов в прошлом году. При нем также значительно расширилась программа выкупа акций Apple, которая недавно увеличилась с 90 миллиардов долларов до рекордных 110 миллиардов долларов.
За время работы Маэстри на посту финансового директора выручка Apple от продажи услуг выросла на 14%, несмотря на снижение продаж iPhone и iPad.