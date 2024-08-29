Спустя 10 лет работы Apple решил покинуть финансовый директор

Маэстри, пришедший в Apple в 2013 году из компании Xerox, сыграл ключевую роль в финансовом росте компании, пишут СМИ. Под его руководством выручка Apple выросла более чем в два раза — с 183 миллиардов долларов в 2014 году до 383 миллиардов долларов в прошлом году. При нем также значительно расширилась программа выкупа акций Apple, которая недавно увеличилась с 90 миллиардов долларов до рекордных 110 миллиардов долларов.

За время работы Маэстри на посту финансового директора выручка Apple от продажи услуг выросла на 14%, несмотря на снижение продаж iPhone и iPad.