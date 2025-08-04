Спустя 30 лет Microsoft перестала упоминать конкурентов в официальных отчётах

Раньше Microsoft официально называла более 25 конкурентов, а такая практика использовалась с 1994 года. Теперь же компания просто говорит, что работает в условиях сильной конкуренции в сферах облачных технологий, операционных систем и офисного ПО.

Хотя подобная практика была распространена среди технокомпаний — например, Apple и Nvidia до сих пор называют своих конкурентов — есть и исключения. Amazon не делает этого с 1999 года, а Alphabet (владелец Google) прекратила в 2022-м.

Microsoft пояснила, что решила говорить о конкуренции в более общих терминах, чтобы отражать «быстро меняющуюся ситуацию на рынке».