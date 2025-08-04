Спустя 30 лет Microsoft перестала упоминать конкурентов в официальных отчётах

Опубликовано 04 августа 2025, 12:451 мин.
Спустя 30 лет Microsoft перестала упоминать конкурентов в официальных отчётахЧто-то случилось?
Microsoft изменила свой подход к ежегодным финансовым отчётам и впервые за десятилетия не указала ни одного конкурента. В новом 101-страничном документе за 2024 год не упоминаются ни Apple, ни IBM, ни другие соперники, включая такие компании, как Anthropic и Databricks.
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Раньше Microsoft официально называла более 25 конкурентов, а такая практика использовалась с 1994 года. Теперь же компания просто говорит, что работает в условиях сильной конкуренции в сферах облачных технологий, операционных систем и офисного ПО.
Хотя подобная практика была распространена среди технокомпаний — например, Apple и Nvidia до сих пор называют своих конкурентов — есть и исключения. Amazon не делает этого с 1999 года, а Alphabet (владелец Google) прекратила в 2022-м.
Microsoft пояснила, что решила говорить о конкуренции в более общих терминах, чтобы отражать «быстро меняющуюся ситуацию на рынке».