Спустя почти 100 лет: уже 1 января Микки Маус перестанет принадлежать Disney

Больше не нужно беспокоиться о том, что гигант индустрии развлечений подаст на вас в суд, — культовый дуэт теперь в свободном доступе. Впервые в истории Микки и Минни стали доступны широкой публике. Профессор права Дженнифер Дженкинс называет это событие «захватывающим», подчеркивая огромный ажиотаж в сообществе по защите авторских прав.

В то время как Disney успокаивает поклонников, что более современные версии Микки по-прежнему будут находиться под их защитой, Микки и Минни из пароходика «Вилли» готовы к переосмыслению широкими массами.

Это не просто конец года, это начало новой жизни этих культовых персонажей.