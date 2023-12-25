Спустя почти 100 лет: уже 1 января Микки Маус перестанет принадлежать Disney

Спустя почти 100 лет: уже 1 января Микки Маус перестанет принадлежать DisneyНо речь про оригинальные его появления
С 1 января 2024 года Микки и Минни Маус из пароходика «Вилли» выйдут из хранилища авторских прав Disney. После поразительного 95-летнего пребывания под эксклюзивным владением Disney эти персонажи наконец-то будут свободно использоваться в песнях, мультфильмах, фильмах или в том, что пожелает ваше творческое сердце.
Больше не нужно беспокоиться о том, что гигант индустрии развлечений подаст на вас в суд, — культовый дуэт теперь в свободном доступе. Впервые в истории Микки и Минни стали доступны широкой публике. Профессор права Дженнифер Дженкинс называет это событие «захватывающим», подчеркивая огромный ажиотаж в сообществе по защите авторских прав.
В то время как Disney успокаивает поклонников, что более современные версии Микки по-прежнему будут находиться под их защитой, Микки и Минни из пароходика «Вилли» готовы к переосмыслению широкими массами.
Это не просто конец года, это начало новой жизни этих культовых персонажей.